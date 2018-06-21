Иногда мне кажется, что я слишком много слов трачу на объяснение очевидных вещей. Достаточно опубликовать несколько пошаговых фото и суть дела станет ясна каждому. А слова - они иногда могут сбить человека с толку - с чем мы постоянно сталкиваемся в нашей жизни.Недаром поэт сказал - Мысль изречённая есть ложь!Я нашел старый рецепт, который по забытой теперь причине не публиковал в своем журнале, сделал кучу фотографий и оставил так.