Последний пост

Это будет последний пост.
Папа умер 24-го декабря 2015 года.
Спасибо вам всем. Для папы это было больше чем блог.
Будьте здоровы!

Рулет мясной


Иногда мне кажется, что я слишком много слов трачу на объяснение очевидных вещей. Достаточно опубликовать несколько пошаговых фото и суть дела станет ясна каждому. А слова - они иногда могут сбить человека с толку - с чем мы постоянно сталкиваемся в нашей жизни.
Недаром поэт сказал - Мысль изречённая есть ложь!
Я нашел старый рецепт, который по забытой теперь причине не публиковал в своем журнале, сделал кучу фотографий и оставил так. Collapse )

Прекрасное

Две пьесы для саксофона, которые никогда не умрут, потому что невозможно написать что-то лучше этого.

Lily Was Here в исполнении очаровательной Candy Dulfer



и Take Five Dave Brubeck'а


Dave Brubeck (piano), Paul Desmond (alto sax)

Всем хорошего воскресного утра!

Суп из копченых ребер с бобовыми


Это уже российский (а может быть и международный) стандарт, что гороховые супы делаются в присутствии копченого мяса и я не исключение в этом случае. Единственно, что я предпочитаю в этом случае копченую рульку или кость от окорока с солидным количеством мяса на кости. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями (глубокая философская мысль!) и мне пришлось делать гороховый суп с копчеными свиными ребрами. Collapse )

Зразы по-варшавски




Мы привыкли, что зразами называются котлеты из рубленного фарша, начиненные разными начинками.
Но вот, оказывается, существует ещё один вид зраз, которые делаются из цельного куска мяса, но тоже с начинкой. И они называются варшавскими или зразами по-польскиCollapse )