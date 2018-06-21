Иногда мне кажется, что я слишком много слов трачу на объяснение очевидных вещей. Достаточно опубликовать несколько пошаговых фото и суть дела станет ясна каждому. А слова - они иногда могут сбить человека с толку - с чем мы постоянно сталкиваемся в нашей жизни. Недаром поэт сказал - Мысль изречённая есть ложь! Я нашел старый рецепт, который по забытой теперь причине не публиковал в своем журнале, сделал кучу фотографий и оставил так. ( Collapse )
Это уже российский (а может быть и международный) стандарт, что гороховые супы делаются в присутствии копченого мяса и я не исключение в этом случае. Единственно, что я предпочитаю в этом случае копченую рульку или кость от окорока с солидным количеством мяса на кости. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями (глубокая философская мысль!) и мне пришлось делать гороховый суп с копчеными свиными ребрами. ( Collapse )
Мы привыкли, что зразами называются котлеты из рубленного фарша, начиненные разными начинками. Но вот, оказывается, существует ещё один вид зраз, которые делаются из цельного куска мяса, но тоже с начинкой. И они называются варшавскими или зразами по-польски( Collapse )